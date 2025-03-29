قبل انطلاقها غدا، كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا

تفصلنا ساعات عن انطلاق “النسخة الـ 15” لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة التي تستضيفها المغرب 2025، بمشاركة 16 دولة خلال الفترة ما بين 30 مارس حتى 19 أبريل 2025.

وتعتبر نهائيات كأس الأمم الأفريقية بمثابة تصفيات لكأس العالم تحت 17 عاما 2025 التي ستقام في قطر في نوفمبر المقبل.

موعد مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية

وتقام مباراة الافتتاح على ملعب البشير بمدينة المحمدية مساء غد الأحد، بالنسخة الخامسة عشرة لكأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا بمواجهة تجمع المنتخب المغربي صاحب الأرض أمام منتخب أوغندا فى المجموعة الأولى للبطولة التي تستمر حتى التاسع عشر من أبريل المقبل.

ملاعب كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة

تحتضن أربعة ملاعب مباريات البطولة، وهي:

ملعب البشير.. بمدينة المحمدية ويتسع لـ 12.000 متفرج. وحمل الملعب اسم البشير نسبة إلى أحد لاعبي شباب المحمدية خلال فترة الخمسينات والستينات.

ملعب العربي الزاولي.. في الحي المحمدي بالدار البيضاء، هو ثاني أكبر ملعب كرة قدم في الدار البيضاء بعد المركب الرياضي محمد الخامس، يتسع لـ 35000 مشجع، أسس عام 1990.

ملعب برشيد بالدار البيضاء.. يسع خمسة آلاف متفرج وهو حاضن يوسفية برشيد، النادي الرياضي.

ملعب العبدي بالجديدة.. معقل نادي الدفاع الجديدي هو ملعب يوجد بمدينة الجديدة تصل سعته إلى 15.000 متفرج، وتم تجديده مؤخرا.



جدول مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة

ويلتقى يوم الأحد 31 مارس منتخب جنوب أفريقيا مع منتخب مصر في مباراة مثيرة بين الشمال والجنوب في الساعة الثامنة مساء.

وستقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة يوم الثلاثاء الموافق الأول من أبريل، حيث يتصدر منتخب السنغال حامل اللقب المباريات.

ويواجه حامل اللقب منتخب جامبيا على ملعب العبدي، فيما يواجه الصومال الذي يشارك للمرة الثانية في النهائيات مع منتخب تونس.

وفي المجموعة الرابعة يواجه منتخب مالي الذي احتل المركز الرابع في النسخة الماضية، منتخب أنجولا الذي يشارك لأول مرة في البطولة، فيما يتطلع بطل النسخة السابقة كوت ديفوار إلى تحقيق فوز في المباراة الافتتاحية ضد جمهورية أفريقيا الوسطى

مواعيد مباريات منتخب مصر

جنوب أفريقيا ضد مصر: 31 مارس (الجولة الأولى) - ملعب العربي الزاولي – العاشرة مساءً.

مصر ضد بوركينا فاسو: الخميس 3 أبريل (الجولة الثانية) - ملعب العربي الزاولي – السابعة مساءً.

الكاميرون ضد مصر: الأحد 6 أبريل (الجولة الثالثة) - ملعب البشير – السابعة مساءً.

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