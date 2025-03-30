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رياضة

منتخب الناشئين يختتم اليوم استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، فيتو

منتخب الناشئين، يختتم منتخب مصر للناشئين، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة نظيره الجنوب إفريقي، في الجولة الافتتاحية لبطولة أمم افريقيا تحت 17 سنة، التي تستضيفها المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، مران خفيفا مساء اليوم الأحد، تحت قيادة مديره الفني أحمد الكاس

اول مباراة لمنتخب 17 عاما بأمم افريقيا

ويستهل المنتخب الوطني تحت 17 عاما مبارياته في كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب جنوب أفريقيا والمقرر لها يوم الاثنين المقبل.

وواصل المنتخب تدريباته القوية التي اشتملت على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية تمهيدا لتنفيذها خلال المباراة.

ويستعد منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، بقيادة مديره الفني أحمد الكاس، لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا للناشئين، التي تقام في ضيافة المغرب خلال الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

منتخب مصر للناشئين، فيتو
منتخب مصر للناشئين، فيتو

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب افريقيا وبوركينافاسو والكاميرون.

ويستهل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة مبارياته في بطولة أمم إفريقيا بمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في الجولة الأولى 

26 لاعبًا في قائمة منتخب الناشئين بأمم إفريقيا

واختار أحمد الكاس، المدير الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها المغرب وضمت القائمة 26 لاعبًا هم:

عمر عبد العزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبد الكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر عبد العزيز - عبد العزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب - باسل مدحت - يوسف وجيه - محمود شاكر.

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