الأحد 30 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أبطال "الصفا الثانوية بنات" يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم (فيديو وصور)

أبطال الصفا الثانوية
أبطال الصفا الثانوية بنات يحتفلون بالعرض الخاص للفيلم، فيتو

احتفل أبطال وصناع فيلم “الصفا الثانوية بنات” بالعرض الخاص للفيلم داخل أحد المولات الكبرى.

وحضر العرض: علي ربيع، وأوس أوس، وكريم عفيفي، ومحمد عبد الرحمن، وإسراء عبد الفتاح، والمنتج أحمد السبكي، وآخرون.

 

 

أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات 

 ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب على ربيع، كل من؛ محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، وإسماعيل فرغلي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر بدء تصوير مشاهد الفيلم يوم السبت المقبل.

 

آخر أفلام علي ربيع

وكان آخر أفلام ربيع فيلم ع الماشي، الذي قدمه في موسم أفلام عيد الفطر الماضي، وحقق وقتها إيرادات اقتربت من 15 مليون جنيه، والفيلم دارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي.

 

 

 

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