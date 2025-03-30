التحفظ على زوج سقطت زوجته من شرفة مسكنها بالوراق

تحفظت أجهزة البحث الجنائي لمديرية أمن الجيزة على زوج، سقطت زوجته من الطابق الثالث بأحد العقارات المتواجدة بدائرة قسم شرطة الوراق، مما نتج عن إصابته بجروح وكدمات وتم نقلها للمستشفى عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة لمدير مباحث الجيزة بالواقعة.

علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين أن السيدة ربة منزل، قامت بالقفز من الطابق الثالث هربًا من تعدي زوجها عليها، بعد أن علم بأنها قامت بخلعه قانونيًا وباعت أثاث المنزل.

وتحرر محضر بالواقعة، ويواصل رجال المباحث جمع التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

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