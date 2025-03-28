ارتفاع أسعار الفسيخ والرنجة قبل عيد الفطر.. تصل إلى 450 جنيها للكيلو والملوحة بـ 250.. وهذه أبرز النصائح لتناولها بدون مشكلات صحية (فيديو وصور)

دائما ما يرتبط تناول الفسيخ والرنجة لدى المصريين بعيد الفطر المبارك والمناسبات السعيدة فى العموم، كما أنه يوجد فرق بين الفسيخ والرنجة والملوحة فهم يختلفون فى نوع السمك ويختلفون فى طريقة التخزين.

الفسيخ يتم تمليحه فالملح الكثير يحفظه من العفن ويحفظ لحمه من أن يكون طريا، بينما الرنجة يتم صنعها بالتبخير، أما الملوحة فيمكن شراؤها وتخزينها فى برطمانات زجاجية مع إضافة بعض الشطة والزيت عليها.

أسعار الفسيخ والرنجة

تتراوح أسعار الرنجة ما بين 110 و140 جنيها للكيلو.

وتتوفر الرنجة الجاهزة "المخلية" بإضافة زيت وطحينة وبصل وجزر، وذلك بزيادة 15 جنيها فقط للكيلو.

بينما يتراوح سعر كيلو الفسيخ ما بين 400 و450 جنيها.

أما عن سعر كيلو الملوحة فهو يتراوح ما بين 200 و250 جنيها.

وسعر كيلو السردين يصل إلى 170 جنيها للكيلو.

تفضيلات الزبائن

عبد الله بائع الفسيخ والرنجة والملوحة بمنطقة حدائق المعادى يفضل تناول الفسيخ ويحبه، بينما زبائنه منهم من يفضل تناول الرنجة أكثر من الفسيخ ومنهم من يفصل تناول الفسيخ أكثر من الرنجة، أما عن زبائنه الذين يفضلون أكل الرنجة فهم يحبون تناول نوع الرنجة البطارخ "رشق" لأن البطارخ بها مخرزة فيفضلونها عن البطاريخ الناعمة.

فارق الأسعار بين العام الماضى والحالى

سعر الفسيخ وصل إلى 350 جنيها للكيلو العام الماضى، أما سعره الحالى فهو 400 جنيها.

أما عن سعر الرنجة العام الماضى فهى وصلت إلى 90 و110 جنيهات للكيلو أما عن سعرها الحالى فهى ارتفعت إلى 130 و140 جنيها.

وسعر السردين العام الماضى وصل إلى 150 جنيها للكيلو، أما سعره الحالى فهو بـ 170 جنيها.

أما عن سعر الملوحة فشهدت ارتفاعا ملحوظا فسعرها العام الماضى وصل إلى 120 و180 و200 جنيه للكيلو، بينما وصل سعرها الحالى إلى 200 و250 و300 جنيها للكيلو.

ورغم هذه الزيادات المتفاوتة فى الأسعار إلا أنها لم تؤثر بشكل واضح على الإقبال، نظرا إلى معرفة الناس مسبقا أن سبب زيادة الأسعار يرجع إلى الدولار وغير مرتبط بالتاجر، كما أن أنواع الأسماك المملحة الموجودة بالسوق يتم استيرادها من الخارج.

نصائح تناول الفسيخ والرنجة

وتناول السمك المملح يساعد فى علاج اضطرابات الجهاز الهضمى، كما أنه مصدر غنى بالبروتينات والقيمة الغذائية العالية ويحتوى على مضادات الأكسدة والكالسيوم والفوسفور ويحتوي على كمية كبيرة من الأوميجا 3 والأحماض الدهنية وفيتامين هـ، ولكن يمكن ان يشكل بعض المخاطر الصحية أيضا كارتفاع فى ضغط الدم أو أن يتعرض الإنسان إلى التسمم إذا تم تخزين الأسماك بشكل غير صحيح.

ولذلك هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على الصحة أثناء تناول الفسيخ والرنجة:

شرب الكثير من الماء قبل تناول الفسيخ والرنجة

وضع الخل والليمون لقتل أي بكتيريا داخل المعدة بعد تناولها

تناول الخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير

تجنب تناول الوجبات الدسمة بعدها والمشروبات الغازية

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