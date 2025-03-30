الأحد 30 مارس 2025
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رياضة

الجيش الملكي يتدرب بالملعب الرئيسي بالدفاع الجوي وبيراميدز بالفرعي

الجيش الملكي، فيتو
الجيش الملكي، فيتو

اتفق مسئولو نادي بيراميدز ونظيره الجيش الملكي المغربي على موعد مران كل منهما باستاد الدفاع الجوي قبل مواجهتهما بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها بعد غد الثلاثاء

واتفق الفريقان على تدريب بيراميدز بالملعب الفرعي على أن يتدرب الجيش الملكي بالملعب الرئيسي مستضيف المباراة.

وجاء تدريب الفريقين كالتالي:

* تدريب نادي بيراميدز.. الساعة ٨:٠٠.. الملعب الفرعي رقم ٢ لاستاد الدفاع الجوي

* تدريب نادي الجيش الملكي.. الساعة ٩:٠٠ مساء.. استاد الدفاع الجوي

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

 

ويلتقي فريق بيراميدز والجيش الملكي في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء الأول من أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة الإياب في مدينة مكناس بالمغرب يوم ٨ أبريل.

وأعلن نادي بيراميدز الترتيبات الإعلامية لمباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها بعد غد الثلاثاء.

 

ويقام غدا الاثنين الموافق ٣١ مارس الجاري المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريقين وجاء كالتالي:

* مؤتمر نادي بيراميدز.. الساعة ٦:٣٠ مساء.. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

* مؤتمر نادي الجيش الملكي.. الساعة ٧:٠٠ مساء.. قاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي

حكام مباراة بيراميدز والجيش الملكي 

ويقود مباراة بيراميدز والجيش الملكي تحكيميًا الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه الموزمبيقي أرسينيو مارنجيل، والكيني جيلبيرت شيريوت كحكمين مساعدين، ويتواجد التنزاني أحمد علي كحكم رابع.

ويتواجد على تقنية الفيديو الثنائي توم أبو نجيل، أخونا ماكاليما من جنوب أفريقيا، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويتولى مراقبة الحكام ليم كي شونج من موريشيوس.

 

وتأهل بيراميدز للمرة الأولى في تاريخه إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا بعد أن احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة خلف الترجي التونسي المتصدر بفارق الأهداف.

 

تاريخ مواجهات بيراميدز والجيش الملكي

 تُعد تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها بيراميدز والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، لكنهما سبق أن التقيا في مواجهتين فقط بدور المجموعات في البطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2023.

وتعادل بيراميدز إيجابيًا 2-2  مع الجيش الملكي في الجولة الأولى على استاد الدفاع الجوي
وفي لقاء الجولة الخامسة، خسر بيراميدز بنتيجة 1-0 في المغرب.

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