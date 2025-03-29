السبت 29 مارس 2025
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خارج الحدود

روسيا ترسل فريقا طبيا إلى ميانمار لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

ذكر مساعد وزير الصحة الروسي، أليكسي كوزنتسوف، أنه تم إرسال فريق من المتخصصين من المركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة الروسية إلى ميانمار لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال.

روسيا ترسل فريقا طبيا إلى ميانمار لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر


وقال كوزنتسوف للصحفيين: "نيابة عن الرئيس الروسي، تم إرسال فريق من المتخصصين من المركز الفيدرالي لطب الكوارث التابع لوزارة الصحة الروسية إلى ميانمار لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال.

 ويضم الفريق أطباء أمراض معدية، وأطباء العظام، وأطباء تخدير وإنعاش".

وأوضح أن المتخصصين في المركز الطبي لديهم خبرة واسعة في تقديم الرعاية الطبية في حالات الطوارئ الطبيعية والاصطناعية سواء داخل الدولة أو خارجها، ومجهزون بكل ما يلزم.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة ميانمار، يوم الجمعة، وشعر بالهزات الأرضية في خمس دول مجاورة، من بينها تايلاند.

وقالت السفارة الروسية في ميانمار لوكالة "سبوتنيك"، أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا من الروس. ووفقا لأحدث البيانات، ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب ميانمار إلى 1002، فيما أصيب 2376 شخصا

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