الأربعاء 05 مارس 2025
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ثقافة وفنون

بدرية طلبة عن علاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز: هو بس المستفيد منها

أحمد العوضي وياسمين
أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، فيتو

أكدت الفنانة بدرية طلبة، أن علاقتها بالنجم أحمد العوضي قوية، نافية تمامًا أن تكون هاجمته عبر السوشيال ميديا بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلة: “عمري ما كتبت بوست تلقيح على العوضي، ده عيب ولا يصح.. هو حبيبي وأخويا وجدع".

علاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

وعلقت "بدرية"، خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، ببرنامج “أسرار” المذاع على قناة النهار، على انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، مؤكدة أن الأمر قسمة ونصيب، وأنهما ما زالا يحترمان بعضهما، مشيرة إلى أن الجمهور يعشق ياسمين ويدافع عنها دائمًا، موضحة أن العوضي هو المستفيد الأكبر من زواجه من ياسمين عبدالعزيز، بينما لم تحقق ياسمين أي مكاسب من هذه العلاقة.

استفادة أحمد العوضي من ياسمين عبد العزيز

وتابعت: "هو استفاد الكثير منها، وكان بينهما حب كبير، لكن ياسمين لم تستفد شيئًا"، مؤكدة أن العوضي يشارك هذا العام في بطولة مسلسل خاص به بعد انفصاله عن ياسمين، مضيفة: "السنة دي هي اللي هتحدد نجاح العوضي من عدمه.. ياسمين كانت السبب في أنه يكون بطل هذا الموسم الرمضاني".

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