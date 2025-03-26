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رياضة

غزل المحلة يواجه الأولمبي والمنصورة استعدادا لمواجهة سموحة

غزل المحلة
غزل المحلة

استقر الجهاز الفني لنادي غزل المحلة علي خوض مباراتين أمام  أمام النادي الأوليمبي والمنصورة على استاد غزل المحلة، وذلك يومي الخميس والسبت المقبلين ضمن إطار استعدادات الفريق لمواجهة سموحة في بطولة الدوري الممتاز. 

 

سيراميكا يفوز علي غزل المحلة

وفاز فريق سيراميكا كليوباترا على نظيره غزل المحلة بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد هيئة قناة السويس في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

جاءت أهداف سيراميكا كليوباترا عن طريق محمد عادل في الدقيقة 2، ومازن ياسر الهدف الثاني في الدقيقة 55  ثم  فخري لاكاي في الدقيقة 81.

وتلقي محمد عادل لاعب سيراميكا ويحيى زكريا لاعب الغزل بطاقة حمراء بعد حصولهما على بطاقتين صفراوين. 

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الدوري الممتاز غزل المحلة النادي الأوليمبي المنصورة

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