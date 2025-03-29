عبد المنعم يقود التشكيل المتوقع لـ نيس أمام موناكو بالدوري الفرنسي

يستعد محمد عبد المنعم، الدولي المصري، لخوض مباراة حاسمة مع فريقه نيس ضد موناكو في الدوري الفرنسي.

ويهدف نيس إلى تحقيق الانتصار لتعزيز فرصته في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وتحقيق وصافة الدوري.

تشكيل نيس المتوقع ضد موناكو

- حراسة المرمى: مارسين بولكا

- خط الدفاع: علي عابدي، محمد عبد المنعم، موسى بومبيتو، أنتوني مندي

- خط الوسط: نادجو، كامارا، بدر الدين بوناني

- الهجوم: سفيان ديوب، فارس بوسنينة، موكوكو

وستكون نتيجة المباراة حاسمة للفريقين، حيث يمتلكان نفس عدد النقاط (47 نقطة) داخل المربع الذهبي، ويتفوق موناكو بفارق الأهداف فقط.

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