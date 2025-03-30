سميرة عبد العزيز تكشف موقفها من العمل مع حمو بيكا

سميرة عبد العزيز، قالت الفنانة سميرة عبد العزيز، إنها لا تستمع إلى حمو بيكا ولا تتابع هذا النوع من الأغاني، مؤكدة: الموسيقى ليست مجرد أصوات بل رسالة، وما يقدمونه لا يمثل الفن الحقيقي".

سميرة عبد العزيز: أرفض ضم أشرف عبد الباقي لحمو بيكا للعمل المسرحي



وعلقت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، على قرار الفنان أشرف عبد الباقي بضم حمو بيكا للمسرح، معبرة عن رفضها لهذا الاتجاه، وقالت: المسرح له احترامه وتقديره، ويجب أن يقدم أعمالًا تثري الوجدان، لا أن ينجرف وراء الترندات.

تأثير المسرح من وجهة نظر سميرة عبد العزيز

وأكدت أن المسرح يتميز بعلاقته المباشرة مع الجمهور، ما يجعله وسيلة مؤثرة في تشكيل وعي المجتمع، مضيفة: المسرح ليس مجرد وسيلة ترفيهية، بل هو منبر ثقافي، والممثل يجب أن يكون قدوة للجمهور.

وعن إمكانية قبولها مشاركة حمو بيكا في عمل مسرحي، أوضحت بحسم: "لن أقبل بذلك، لأن المسرح مسؤولية، وما يُقدم عليه يؤثر في الجمهور بشكل مباشر".

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