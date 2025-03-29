الفنانة سميرة عبد العزيز لـ خط أحمر: حافظ عبد الوهاب علمني فن التعامل مع الميكروفون

أشادت الفنانة سميرة عبد العزيز، بدور الإعلامي الراحل حافظ عبد الوهاب، الذي كان أول من منحها فرصة الوقوف أمام الميكروفون، وعلمها فنون الإلقاء والتعامل مع الصوت، وهو ما ساهم في تشكيل مسيرتها الفنية منذ بداياتها.

واسترجعت خلال ظهورها في برنامج "خط أحمر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، بعضًا من أهم ذكرياتها، سواء السعيدة أو المؤلمة، التي لا تزال محفورة في وجدانها.

وعندما سُئلت عن السبب وراء احترافها التمثيل، أوضحت أن لقائها بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان لحظة فارقة في حياتها، مؤكدة أنها تحتفظ بصورته في منزلها بكل اعتزاز.

تحفظ والدها

وأشارت إلى أن والدها، الذي كان متحفظًا في البداية بشأن عملها في الفن، غيّر موقفه تمامًا بعدما شاهد تقدير عبد الناصر للفنانين، وقال لها: "مدام الفن مُقدَّر من الرئيس، فلا مانع من احترافك التمثيل."

أما عن أكثر الذكريات ألمًا في حياتها، فقد تحدثت بحزن عن فقدان الأحباب، مؤكدة أن أصعب اللحظات التي مرت بها كانت وداع من تحب.

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