روما يخطف فوزا صعبا من ليتشي بهدف في الدوري الإيطالي

الدوري الايطالي، خطف فريق روما فوز صعب من نظيره ليتشي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري الإيطالي.

أحرز هدف روما ارتيم في الدقيقة 79.

تشكيل ليتشي

وكانت تشكيلة فريق ليتشي الرسمية للمباراة كما يلي:

حراسة المرمى: ولاديميرو فالكون

خط الدفاع: أنطونيو جالو، كيالوندا غاسبار، فيديريكو باشيروتو، فردريك جولبيرت

خط الوسط: يلبير رمضاني، لاسانا كوليبالي، ثورير يوهان هيلجاسون

خط الهجوم: جاسبر كارلسون، سانتياغو بيروتي، نيكولا كرستوفيتش

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