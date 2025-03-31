الإثنين 31 مارس 2025
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عقارات

كيف تتظلم على رفض طلبك لحجز شقق «سكن لكل المصريين 5» بسبب عداد مرافق؟

شقق الإسكان
شقق الإسكان

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان حالات الرفض لطلبات المواطنين المتقدمين على شقق سكن كل المصريين 5، وخطوات التظلم عليها.

وأكد الصندوق أنه في حالة أن العميل من ضمن غير المُنطبق عليه الشروط نتيجة وجود عداد مرافق (كهرباء أو غاز) باسمه أو اسم الزوج/الزوجة، يتم تقديم طلب التظلم وتقديم مستند من الجهة المختصة المصدرة لعداد المرافق المُسجل باسم صاحب الطلب أو اسم الزوج/الزوجة، موضح به صفة الوحدة السكنية طبقًا للمستندات المقدمة من العميل أثناء التعاقد مع الشركة.

وأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من إرسال كافة الرسائل النصية التي توضح موقف المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (5)" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلًا، و268759عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، إضافة لعدد 10430 عميل قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإليكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى ٤ آلاف عميل سوف يتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات، على أن يتم فتح باب التظلمات وتسجيل الطلبات خلال الفترة من غد الأحد 23/3/2025 حتى الخميس 24 /4 /2025.

وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الإقبال الكبير من المواطنين للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين5" خير دليل على نجاح المبادرة الرئاسية، وثقة المواطنين في الطروحات التي يعلن عنها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن. 

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الرسالة النصية SMS التي أرسلت للمتقدمين تضمنت نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غيـر المُنطبق عليهم الشروط. 

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن أيضًا لجميع المواطنين الاستعلام عن موقفهم من خلال كتابة رقمهم القومي عبر الرابط من هنا 

وأوضحت مي عبد الحميد أن الرسالة النصية الخاصة بالعملاء المنطبق عليهم الشروط بأن القبول مبدئي لحين الانتهاء من تظلمات العملاء وتحديد الأولويات في ضوء الوحدات السكنية المتاحة بكل مدينة/مركز، على أن يتم إرسال رسالة نصية لاحقة تفيد موقف العميل من الأولوية. 

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