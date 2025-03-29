4 مايو المقبل، مزاد علني لبيع وحدات إدارية ومهنية بالمنصورة الجديدة

تعقد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مزاد علني لبيع عدد من الوحدات الإدارية والمهنية بمدينة المنصورة الجديدة.

وتعقد الوزارة مزاد علني لبيع 8 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (۱۰۹ م2: ۱۱۸م2) بالعمارة رقم 50 بالمرحلة الأولى بمشروع سكن مصر بالمدينة للبيع، وتعقد جلسة المزاد يوم الأحد 4 /5 /2025.

وعقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتولى جهات الوزارة تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والقطاعات والجهات التابعة للوزارة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني أهمية المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لما لها من تأثير مباشر على المواطنين، حيث تنعكس على جودة حياتهم، وتضيف لهم خدمات واسعة بالقرى المستهدفة، مشيرا إلى حرصه على المتابعة المستمرة لموقف مختلف المشروعات، ومنها مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى والمنشآت الخدمية، وتذليل أي مشاكل أو معوقات قد تواجه تنفيذها.

كما أكد وزير الإسكان، أنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو زيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والتصنيع المحلي للمكونات، حيث تم التعميم على مختلف الجهات التابعة للوزارة، العاملة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتم التأكيد أن تكون الأفضلية للمنتج المحلي، مشددا على الانتهاء من المشروعات وفقا للخطط الزمنية لها.

وتابع الوزير خلال الاجتماع، موقف المهمات الكهروميكانيكية التي تم توريدها لمشروعات "حياة كريمة" بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موجها بتقييم كل الشركات المنفذة للمشروعات لمعرفة القدرات والإمكانيات مع الأخذ في الاعتبار تخارج الشركات المتقاعسة أو غير القادرة على تنفيذ التكليفات، والعمل بشكل متكامل بين جهات الوزارة.

واستمع وزير الإسكان، خلال الاجتماع إلى مداخلات مسئولي عدد من الجهات التابعة للوزارة حول الموقف التنفيذي والمالي لعدد من المشروعات، إلى جانب التنسيقات الجاري العمل عليها مع الجهات المشاركة في تنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء من التنفيذ.

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