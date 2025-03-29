الأحد 30 مارس 2025
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إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

إقبال كثيف على محلات
إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025

شهدت محلات وسط البلد بالقاهرة إقبالًا من المواطنين لشراء ملابس ومستلزمات عيد الفطر المبارك، وسط عروض وتخفيضات تصل إلى 30% على مختلف أنواع الملابس والأحذية.

زحام على محلات الملابس

ورصدت عدسة فيتو توافد العائلات المصرية بصحبة أطفالهم على محلات الملابس استعدادًا لعيد الفطر المبارك 2025 في منطقة وسط البلد. 

وشهدت المحال ازدحاما كبيرا خاصة محلات ملابس الأطفال التي شهدت إقبالًا كثيفًا في اليوم قبل الأخير من شهر رمضان.

 قائمة أسعار ملابس العيد 2025

سجلت أسعار الملابس في محلات وسط البلد تفاوتًا ملحوظًا، حيث جاءت على النحو التالي:

- تتراوح أسعار الأحذية بين 150 و750 جنيهًا للأنواع الشعبية والرياضية

- تبدأ أسعار الفساتين من 250 وتصل إلى 1050 جنيهًا

- تتراوح أسعار البناطيل بين 200 و550 جنيهًا

-  التي شيرت بأسعار تبدأ من 150 وحتى 350 جنيهًا

- أما ملابس الأطفال فيتراوح سعر الطقم الواحد بين 300 و1200 جنيه

 موعد عيد الفطر المبارك 2025

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت أنه بعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1446 هجريًا عقب غروب شمس يوم السبت 29 مارس 2025، وبعد التحقق من عدم ثبوت رؤية الهلال، تقرر أن يكون يوم الأحد متممًا لشهر رمضان، وأن يوم الإثنين الموافق 31 مارس 2025 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

 انتعاشة في سوق ملابس الأطفال

صرح خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، بأن سوق ملابس الأطفال شهد انتعاشة كبيرة بسبب توالي المواسم من عيد الأم إلى عيد الفطر المبارك وعيد القيامة للمواطنين الأقباط. وأكد أن هذه الفترة تشهد إقبالًا كبيرًا على شراء ملابس جديدة للأطفال لإدخال البهجة والسرور إلى قلوبهم.

أشار سليمان إلى مشكلة طريفة تواجه تجار الملابس هذا العام، تتمثل في توقيت قدوم العيد الذي يتزامن مع فترة تغيير الفصول وما يصاحبها من تقلبات جوية وتغيرات في درجات الحرارة. 

وأوضح أن هذا الوضع وضع أصحاب المحلات في حيرة بشأن عرض بضائعهم، مما دفعهم إلى اتخاذ قرار بعرض ملابس الفصول الثلاثة معًا مع تقديم خصومات تصل إلى 30% لتنشيط المبيعات وضمان دوران رأس المال.

 رواج في سوق الأحذية

من جانبه، أفاد شريف يحيى، رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة، بأن الأسواق شهدت رواجًا لجميع المنتجات خاصة تلك المتوافقة مع الموضة الحديثة.

 ولفت إلى أن مبيعات "الكوتشي" للشباب تتجاوز حاليًا مبيعات الأحذية التقليدية التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها، مما دفع المنتجين والتجار إلى تقديم خصومات وتخفيض هامش أرباحهم بنسبة تتراوح بين 20% و30% لتصريف المخزون.

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