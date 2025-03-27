الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

«راعي مصر» توزع ملابس العيد على الأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

راعي مصر توزع ملابس
راعي مصر توزع ملابس العيد على الأسر الاولى بالرعاية بسوهاج
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وسط أجواء من الفرح والسعادة قامت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفي إطار مبادرة فرح قلبي التي أطلقتها المؤسسة.

 

 قام الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظة سوهاج وشريف أبو سحلي منسق عام حياة كريمة بالمحافظة ومسئولو خدمات الصعيد بمؤسسه راعي مصر بافتتاح معرض ملابس العيد بالمحافظة.

وشارك المسئولون في توزيع الملابس على الأمهات والأطفال من الأسر الأولى بالرعاية في محافظة سوهاج وذلك بمناسبة عيد الفطر وعيد القيامة المجيد.

وذكرت مؤسسة راعي مصر أن عدد المستفيدين من هذه المبادرة بلغ ٢٧٤ أمًا و٧٤٩ طفلا من أهالينا في سوهاج مشيرة إلى حرصها على رسم البهجة على وجوه أطفالنا وتقديم دعم لهم بشكل متواصل.

وأبدى نائب محافظ سوهاج سعادته بهذه الفعالية التي تعزز التكافل المجتمعي موجها الشكر لمؤسسة راعي مصر على دورها في المجتمعي التنموي لصالح الفئات الأولى بالرعاية.

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