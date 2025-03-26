الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر السمك اليوم بسوق العبور، البلطي يتراجع 3 جنيهات وارتفاع المكرونة والمرجان

سعر السمك اليوم،
سعر السمك اليوم، فيتو

سعر السمك اليوم، سجلت  أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025، في سوق العبور للجملة.

 

سعر السمك والجمبري اليوم

تستعرض «فيتو»  سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025، في السطور التالية: 

سعر السمك
سعر السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح  سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 70 إلى 75 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 68 إلى 70 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
سعر السمك
سعر السمك
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
سعر السمك
سعر السمك

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 340 جنيهًا.
سعر السمك
سعر السمك

سعر السبيط

  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 340 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
سعر السمك
سعر السمك

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 270 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 160 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 275 جنيهًا.
سعر السمك
سعر السمك

سعر الجمبري

  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 660 جنيه للكيلو حسب الحجم، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 195 جنيهًا حسب الحجم.
سعر السمك
سعر السمك

سعر السمك

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.

سعر السمك السردين

  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السمك أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى موقع فيتو فيتو اسعار الاسماك اليوم اسعار السمك اليوم سعر السمك اليوم سوق العبور اسعار الكابوريا

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

بعد الفوز على سيراليون، سيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026

3 فوائد لمشي الصائمين في رمضان وهذا أفضل توقيت لممارسته

سعر السمك اليوم بسوق العبور، البلطي يتراجع 3 جنيهات وارتفاع المكرونة والمرجان

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ونشاط للرياح

جثته تفحمت، نهاية مأساوية للص أثناء سرقة كابينة كهرباء في حدائق القبة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

نسبة إشغال السجون وصلت إلى 180%، الأردن يجري تعديلات على قانون العقوبات

منوعات

المزيد

الإسبريسو أخطرها وأفضلها المقطرة، طريقة تحضيرك لقهوتك تؤثر في صحة قلبك

شبكة صينية سرية تستدرج موظفين أمريكيين مفصولين

نسبة إشغال السجون وصلت إلى 180%، الأردن يجري تعديلات على قانون العقوبات

نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تلاوة مجودة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر الفرماوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية