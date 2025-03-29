مسلسل حكيم باشا الحلقة 29، مصطفى شعبان يكتشف أن نوح الصغير ليس ابنه

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حكيم باشا انهيار غزل عقب سماعها الزغاريد وهي حزينة على وفاة ابنها، وكانت ستحاول أن تتخلص من حياتها لولا تدخل لوما حيث أخذت السكين من يديها، بعدما كادت أن تقطع بها شرايين يديها حتى تنهي حياتها بسبب حزنها على ابنها.

وحاولت صفا التخفيف عن حكيم في فترة حزنه على وفاة ابنه، ولكن الحزن تضاعف بعدما تلقى حكيم خبر سيطرة أبناء عم شوشة على القصر واعتدائهم على رجال حكيم.

وكشفت لوما لحكيم أن نوح الصغير الذي توفى ليس ابنه، وأن برنسه وأخواتها هم من اتفقوا مع غزل والدكتور خاطر على تنفيذ المخطط لكي يقتنع حكيم بأن الولد هو ابنه بعد أن قاموا بتزوير التحاليل.

وأكدت الخالة حزينة على كلام لوما فقرر حكيم الذهاب لخاطر ومواجهته وكاد أن يقتله لولا تدخل ضابط الشرطة الذي طلب حكيم في القسم فطلب حكيم من شنب الذهاب بخاطر إلى القصر لحين عودته.

وعلمت برنسة باكتشاف حكيم السر فذهبت لغزل لتحكي لها ولكنها وجدت غزل وكأنها فقدت عقلها لرحيل ابنها، وانتهت الحلقة على رفض واصل ما قاله شقيقه غراب حول قتل والد حكيم وأكد عليه ألا يتخلص من حكيم إلا بعد أخذ المال الذي يتواجد بالجبل.

مسلسل حكيم باشا الحلقة 28

شهدت أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل حكيم باشا ذهاب الدكتور خاطر للكشف على شديد ليجد أن ضغطه عالٍ وطلب نقله إلى مستشفى قنا، وبالفعل تم نقله بعد أن أمر حكيم بذلك.

وتحدث حكيم مع والده في المسجد، وفي النهاية قام حكيم بتقبيل يد والده وتركه وذهب إلى القصر، وواصلت برنسة وغزل تبادل الكيد لبعضهما البعض.

وتضع برنسة الثعبان للطفل نوح حتى تتخلص منه، أثناء تواجد والدته في الحمام، ووالده كان نائما في غرفة لوما، ثم استيقظ حكيم من النوم على صرخات غزل، وهي تقول له أن ابنها قد توفى.

وذهب مسرعا إلى الغرفة وأخذ ابنه "نوح" وحمله وظل يبكي، وجاءت برنسة وجلست تصرخ بجانبه وتبكي عليه، ثم جاء الدكتور خاطر وكشف عليه وقال له إن الطفل توفى.

وانتهت الحلقة على زواج الدكتور خاطر من برنسة عقب دفن ابن حكيم وظلت قسمة تزغرد مثل ما حدث عقب وفاة ابنها واحتفلوا بابن حكيم حينها.

مواعيد عرض مسلسل حكيم باشا

ويعرض مسلسل حكيم باشا يوميًا على شبكة قناة cbc، في تمام الساعة 7:15 مساءً، والإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 3 عصرًا، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة cbc drama، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحًا.

كما يعرض المسلسل يوميًا أيضًا على قناة الحياة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحًا، والإعادة الثانية 9:30 صباحًا، والإعادة الثالثة 1:15 ظهرًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

أبطال مسلسل حكيم باشا

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهرالصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدى رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، وهو عمل مكون من 30 حلقة.

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