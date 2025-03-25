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رياضة

شباب الفراعنة يسحقون منتخب الإمارات الأولمبي بخماسية وديا

منتخب الشباب،فيتو
منتخب الشباب،فيتو

سحق منتخب مصر مواليد ٢٠٠٥  لكرة القدم بقيادة مديرهم الفني الكابتن أسامة نبيه منتخب الإمارات  الأولمبي ٥ - ١  فى ختام تجارية الودية الدولية التى أقامها فى الدوحة  مع  المنتخبات الأولمبية لدول: قطر والإمارات وكرواتيا من مواليد ٢٠٠١ و٢٠٠٣ بينما تلعب مصر بمنتخب الشباب مواليد ٢٠٠٥ والذي يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية للشباب المقرر إقامتها فى كوت ديفوار من ٢٦ أبريل إلى ١٨ مايو القادمين وهي البطولة القارية المؤهلة إلى كأس العالم للشباب فى تشيلي.

 شهد المباراة محمد ابو حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة مصر فى قطر واشاد باللاعبين وهنأهم على الأداء الرجولى بعد المباراة.

وقدم شباب الفراعنة واحدة من التجارب القوية واستعرضوا فيها مهاريا وفنيا وخططيا خاصة فى الشوط الثاني.

و انتهي الشوط الأول بتقدم الإمارات بهدف، وفي الشوط الثاني انتفض شباب مصر، وفرضوا سيطرتهم تماما على مجريات اللعب،  ونجح المهاري الخطير كاباكا فى تلقي بينة رائعة من  عبد الناصر وسددها كاباكا محرزا هدف التعادل.

 وتوالت غارات احفاد الفراعنة وعزز محمد سمير النتيجة بهدف ثاني وبعدها تلقي الدينامو محمد عبد الله بينية من كاباكا محرزا الهدف الثالث للفراعنة ثم أضاف الهدف الرابع لمصر والثاني له من تمريرة خضر قبل أن يحرز مؤمن شريف الهدف الخامس من تسديدة قوية.

تشكيل منتخب مصر للشباب 


بدأ شباب مصر المباراة بتشكيل ضم كلا من: أحمد وهب فى حراسة المرمى ومحمد سمير وبلال موسي واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي.. أحمد كاباكا  ومهند محمد ومؤمن شريف وعمرو خالد ومحمد عبد الناصر وسوني أحمد.

 وعلى دكة البدلاء: عبد المنعم تامر وأحمد منشاوي فى حراسة المرمي ويوسف عبد الحفيظ ومحمد أشرف مرازيق وسيف عصام ومحمد السيد واحمد وحيد واحمد أبو الفتح ومحمد عبد الله وعمر خضر ومحمد جمال وكريم سعيد.. 

 

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