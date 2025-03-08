بمشاركة حمدي فتحي وعبد القادر، قطر والوكرة يتعادلان 1-1 في الدوري القطري (صور)

تعادل فريق الوكرة مع نظيره فريق قطر بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد الجنوب مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري القطري للمحترفين موسم 2024-25.

جاء هدف الوكرة عن طريق اللاعب العراقي أيمن حسين في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما تعادل فريق قطر بالدقيقة 88 عن طريق عطاء جابر.

تشكيل الوكرة ضد قطر في الدوري القطري

وبدأ الوكرة مباراته ضد قطر كالتالي:

حراسة المرمى: سعود الخاطر.

خط الدفاع: شولز- المهدي علي- مينديز- نبيل عرفان.

في خط الوسط: عيسى العيدوني- عمر صلاح- حمدي فتحي

في خط الهجوم: أيوب عسال- أيمن حسين- فريد بولاية.

تشكيل قطر ضد الوكرة في الدوري القطري

في حراسة المرمى: ساطع العباسي.

في خط الدفاع: البسطامي- كرامي- إبراهيم ماجد.

في خط الوسط: عيسى أحمد- عطاء جابر- كارلينهوس- أحمد عبدالقادر

في خط الهجوم: بيرسي تاو- مالانجو- علي عوض.

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