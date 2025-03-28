الجمعة 28 مارس 2025
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رياضة

جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وسيراميكا

جهاز منتخب مصر يحضر
جهاز منتخب مصر يحضر مباراة الزمالك وسيراميكا

منتخب مصر، تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة  التوأم حسام وإبراهيم حسن في مباراة الزمالك وسيراميكا ضمن مواجهات الدور قبل النهائي لكأس مصر.

نجح في منتخب مصر بقيادة حسام حسن في إقتناص 6 نقاط ثمينة في مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بعدما فاز على إثيوبيا بثنائية نظيفة، قبل أن يتخطى سيراليون بهدف في استد القاهرة في الجولة السادسة

مع نهاية الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لقارة أفريقيا نجحت عدة منتخبات في تفادي الخسارة على رأسها منتخب مصر.

جهاز منتخب مصر في مباراة الزمالك وسيراميكا، فيتو
جهاز منتخب مصر في مباراة الزمالك وسيراميكا، فيتو

 وتضم المنتخبات الأفريقية التي لم تخسر في تصفيات كأس العالم 2026 هي:

- مصر
- السنغال
- السودان
- الكاميرون
- المغرب
- كوت ديفوار
- تونس
- ناميبيا

 

وهذه المنتخبات نجحت في الحفاظ على صفر خسارة في مبارياتها حتى الآن.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 قارة أفريقيا بعد الجولة السادسة 

وجاء ترتيب تصفيات كأس العالم 2026 قارة أفريقيا بعد الجولة السادسة  كالتالي: 

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 

1- مصر 16 نقطة

2- بوركينا فاسو  11 نقطة

3- سيراليون 8 نقاط 

4- إثيوبيا 6 نقاط 

5- غينيا بيساو 6 نقاط 

6- جيبوتي نقطة واحدة 

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