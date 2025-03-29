مدرب يوفنتوس الجديد يعلن قائمة فريقه لمباراة جنوى

أعلن إيجور تودور المدير الفني الجديد ليوفنتوس، قائمته الأولى بعد توليه المهمة، استعدادا لمواجهة جنوى، اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، لحساب الأسبوع 30 من الدوري الإيطالي.

وتولى تودور المهمة الفنية للبيانكونيري قبل عدة أيام، خلفا لتياجو موتا الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج وتوديع الفريق 3 بطولات.

ويواجه اليوفي صعوبات كبيرة هذا الموسم على صعيد الدوري، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 52 نقطة بفارق 12 نقطة عن المتصدر إنتر (64).

قائمة يوفنتوس

حراسة المرمى: بيرين، بنسوليو، جريجوريو

الدفاع: ألبرتو، جاتي، كيلي، ريناتو فيجا، كالولو، سافونا، روهي

الوسط: لوكاتيلي، كوبمينرز، ماكيني، تورام

الهجوم: كونسيساو، فلاهوفيتش، يلدز، جونزاليس، كولو مواني، وياه، مبانجولا



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