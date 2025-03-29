السبت 29 مارس 2025
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ثقافة وفنون

كنز وعلي، مفاجأة محمد رمضان في حلقة المليون جنيه "فيديو"

محمد رمضان وجائزة
محمد رمضان وجائزة المليون جنيه، فيتو

ظهر الفنان محمد رمضان، خلال الحلقة الأخيرة من برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، بصحبة أبنائه كنز وعلي، وذلك للإعلان عن صاحب الحظ الفائز بجائزة المليون جنيه.

قرعة المليون جنيه بمشاركة أبناء محمد رمضان

وأجرى محمد رمضان، القرعة بمشاركة كنز وعلي، لاختيار الورقة الرابحة والفائزة بمبلغ المليون جنيه، ببرنامج مدفع رمضان.

 

وترك محمد رمضان، الفرصة لابنته كنز لاختيار 3 ورقات، ثم اختار نجله علي الورقة الرابحة بجائزة المليون جنيه.

مفاجأة الفائزة بجائزة المليون جنيه

وفازت أمل عمارة أنور، من المنيب، بجائزة المليون جنيه، المقدمة من برنامج "مدفع رمضان"، وخلال مكالمة هاتفية مع محمد رمضان لم تصدق فوزها بالمبلغ المالي، قائلة:"بجد يارب"، ليرد محمد رمضان:"ألف مبروك يا سيادة المليونيرة".
 

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