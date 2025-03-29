أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

سقط فريق أتليتكو مدريد في فخ التعادل أمام نظيره إسبانيول بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

جاء هدف أتليتكو مدريد عن طريق سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 38، فيما تعادل إسبانيول عن طريق خافيير بوادو في الدقيقة 70 من ركلة جزاء.

تشكيل أتليتكو مدريد ضد إسبانيول

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

في خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، روبين لو نورماند وكليمونت لينجليت.

في خط الوسط: ماركوس لورنتي، بابلو باريوس، كونور كالاجر وسامويل لينو.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان، جيوليانو سيميوني وألكسندر سورلوث.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: ريان بلعيد، خوان موسو، أنطونيو جوميز، خوسي ماريا خيمينيز، ناهويل مولينا، أكسيل فيتسل، خافي جالان، رينيلدو ماندافا، رودريجو دي بول، ثوماس ليمار، رودريجو ريكيلمي وجوليان ألفاريز.

تشكيل إسبانيول ضد أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد، فيتو

ترتيب أتليتكو مدريد وإسبانيول

بهذه النتيجة يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 57 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الريال الثاني و6 عن برشلونة المتصدر، فيما يحتل إسبانيول المركز الخامس عشر برصيد 29 نقطة.

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