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أستاذ بتربية عين شمس يفوز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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أعلن المركز القومي للترجمة، برئاسة  الدكتورة كرمة سامي، عن الفائزين بجوائزه السنوية في دورتها الثالثة لعام 2024-2025، حيث فاز  الدكتور شكري مجاهد، أستاذ الأدب الإنجليزي بكلية التربية جامعة عين شمس، بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة عن مجمل أعماله.

 أستاذ بتربية عين شمس يفوز بجائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة

ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمشروعه الترجمي المتكامل، الذي يضم مجموعة من الأعمال البارزة، منها الإسلاموفوبيا والتطرف، وضع الأولويات: القيم الشخصية والنتائج المؤسسية، القدرة على التكيف: الاستجابة الفعالة للتغيير، المشهد التاريخي، والتواصل عبر الثقافات.وغيرها،  

ويعكس هذا الإنجاز الدور الريادي لجامعة عين شمس في دعم البحث العلمي والثقافي، وترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية تسهم في النهضة الفكرية والمعرفية.

وقد أعرب  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، عن خالص تهانيهم للأستاذ الدكتور شكري مجاهد لحصوله على هذه الجائزة المرموقة، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعكس تميز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وإسهامهم الفاعل في مجالات البحث العلمي والترجمة.

وتعد جائزة رفاعة الطهطاوي من أبرز الجوائز التي يمنحها المركز القومي للترجمة، حيث تُخصص لتكريم كبار المترجمين الذين أثروا المكتبة العربية ونقلوا أعمالًا فكرية وعلمية هامة، تأكيدًا على الدور الحيوي للترجمة في بناء الجسور الثقافية وتعزيز الحوار الفكري بين الحضارات.

ويُذكر أن  الدكتور شكري مجاهد قد شغل العديد من المناصب الأكاديمية، منها رئاسة قسم اللغة الإنجليزية بكلية التربية بجامعة عين شمس ورئاسة المركز القومي للترجمة. كما قام بالتدريس في عدد من الجامعات المصرية والسعودية، ونشر أبحاثًا متخصصة في الأدب الإنجليزي والأمريكي، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية، كما أنه عضو مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي (2021-2023)، فضلًا عن كونه محكمًا معتمدًا في مجلات أكاديمية مرموقة. 

ويؤكد هذا الإنجاز حرص جامعة عين شمس على دعم التميز الأكاديمي وتعزيز حركة الترجمة باعتبارها جسرًا لنقل المعرفة بين الثقافات، بما يسهم في إثراء الفكر والثقافة العربية وتعزيز التواصل العلمي مع العالم.

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