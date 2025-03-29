السبت 29 مارس 2025
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أخبار مصر

طلاب جامعة عين شمس يزورون مستشفى الأطفال بالدمرداش

طلاب جامعة عين شمس،
طلاب جامعة عين شمس، فيتو

 نظم قطاع التعليم والطلاب بالتعاون مع أسرة "طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب جامعة عين شمس " زيارة لمستشفى الأطفال الدمرداش لزيارة الأطفال الذين يعانون من أمراض الدم والأورام وامراض المناعة والأعصاب  وتوزيع الهدايا علي الأطفال. 

 

أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تزور مستشفى الأطفال بالدمرداش

 وذلك لرفع الروح المعنوية للأطفال من المرضى المترددين على المستشفى والتخفيف من معاناتهم، وذلك خلال شهر رمضان الكريم  وقدموا لهم التهنئة بقدوم عيد الفطر المبارك.

حضر الزيارة  الدكتور أحمد ديهوم رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر  والدكتورة سمر رجب نائب رائد عام أسرة طلاب من أجل مصر والدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الإعلام والأستاذ رياض العوام مدير مكتب الأسر والاتحادات الطلابية والطالب محمد منصور نائب رئيس اتحاد طلاب  الجامعة.

 

وذلك تحت الإشراف الإداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب وتنفيذ إدارة الأسر والاتحادات الطلابية - الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وقد عبر  أسر الأطفال المرضى عن سعادتهم بهذا الزيارة، وقدموا الشكر  لقطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس وأسرة "طلاب من أجل مصر" على هذه الزيارة وإدخال السرور على أطفالهم.

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