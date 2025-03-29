الدوري الألماني، بايرن ميونخ يفوز بثلاثية علي سانت باولي

فاز فريق بايرن ميونخ علي نظيره سانت باولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الألماني للموسم الحالي 2024-2025.

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق هاري كين في الدقيقة 17، ثم تعادل الياس سعد لصالح فريق سانت باولي في الدقيقة 27.

وفي الشوط الثاني نجح ساني في تسجيل الهدف الثاني والثالث لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 53 و71، وقبل نهاية المباراة استطاع لارس ريتزكا إحراز هدف سانت باولي الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة.

تشكيل بايرن ميونخ ضد سانت باولي

حراسة المرمى: أوربيج.

الدفاع: كيم مين جاي، إيريك داير، جيريرو، لايمر.

الوسط: جوشوا كيميتش، جوريتزكا، جمال موسيالا.

الهجوم: مايكل أوليسيه، هاري كين، سانى.

مصير نجوم بايرن ميونخ

حسم نادي بايرن ميونخ الألماني مصير 3 من نجوم الفريق بقيادة المخضرم توماس مولر مهاجم الفريق مع اقتراب نهاية عقودهم.

ونقل فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا عبر حسابه الرسمي على منصة إكس ما قاله كريستوف فرويند مدير النادي البافاري الذي قال: “نتفاوض مع مولر وليروى ساني وإيريك داير بشأن توقيع عقود جديدة”.

ويبقى مولر من دعائم بايرن ميونخ منذ تصعيده للفريق الأول قبل ما يزيد عن 12 عاما، لكن تراجعت مشاركته كثيرا تحت قيادة المدرب الحالي فنسنت كومباني.

أما داير فانضم إلى بايرن ميونخ قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في يناير 2024.

وقبله انضم ليروى ساني لصفوف العملاق الألماني قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2020 تزامنا مع جائحة كورونا.

واقترب نادي بايرن ميونخ كثيرا من الفوز بلقب الدوري الألماني هذا الموسم ويستعد لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

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