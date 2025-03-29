الدوري الإسباني، أتليتكو مدريد يتقدم على إسبانيول بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق أتليتكو مدريد على نظيره إسبانيول بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.

جاء هدف أتليتكو مدريد عن طريق سيزار أزبيليكويتا في الدقيقة 38.

تشكيل أتليتكو مدريد ضد إسبانيول

في حراسة المرمى: يان أوبلاك.

في خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، روبين لو نورماند وكليمونت لينجليت.

في خط الوسط: ماركوس لورنتي، بابلو باريوس، كونور كالاجر وسامويل لينو.

في خط الهجوم: أنطوان جريزمان، جيوليانو سيميوني وألكسندر سورلوث.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من: ريان بلعيد، خوان موسو، أنطونيو جوميز، خوسي ماريا خيمينيز، ناهويل مولينا، أكسيل فيتسل، خافي جالان، رينيلدو ماندافا، رودريجو دي بول، ثوماس ليمار، رودريجو ريكيلمي وجوليان ألفاريز.

أتليتكو مدريد، فيتو

ترتيب أتليتكو مدريد وإسبانيول

ويحتل أتلتيكو مدريد قبل مباراة اليوم، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 56 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الريال الثاني و7 عن برشلونة المتصدر، فيما يحتل إسبانيول المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

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