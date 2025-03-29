حملات مكثفة لمواجهة مخالفات البناء في الدقهلية (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمراكز محافظة الدقهلية حملات مكثفة لمواجهة حالات البناء المخالف، فيما تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال الحملات.

حملات مكثفة تصدي لمخالفات البناء بالإزالة الفورية في مراكز الدقهلية

وشدد المحافظ على الإزالة الفورية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأكد أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، لأي مخالفة أو تعدي بالبناء، والتأكيد على عمل نوبتجيات على مدار الساعة قبل وأثناء وخلال أيام العيد.

الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي مخالفات

وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، وقال أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بعدم الإكتفاء بتحرير المحاضر، وشدد على أهمية الجاهزية من قبل جميع الوحدات المحلية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفوري، لأية محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة أو أي محاولات للبناء بالمخالفة، للقوانين المنظمة.

تنفيذ إزالة بميت غمر وإيقاف اعمال مخالفة

وفي هذا السياق قام اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر، بمتابعة إيقاف صب أعمدة بدون ترخيص داخل الحيز وفك الشدة الخشبية على مساحة 50 متر بقرية ميت الفرماوي، ومتابعة هدم وتكسير أعمدة الدور الثاني العلوي خارج الحيز العمراني على مساحة 70 متر بقرية أتميدة.

وتابع الدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه أعمال فك الشدة الخشبية لسقف مخالف بقرية كفر الحصة، كما قام بالإشراف على فك الشدة الخشبية لسقف مخالف بقرية كفر الدكروري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف والمقاول القائم بالأعمال، وكذلك إزالة مباني حوائط من البلوك فى المهد على الأرض الزراعية بناحية الوحدة المحلية لقرية درين.

كما قام المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعه تنفيذ إزالة عبارة عن حوائط بالطوب الأحمر حتى منسوب الأعتاب على مساحة 70 متر تقريبا بالجسر الواقي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قام الدكتور حسن عزام رئيس مركز ومدينة المنزلة بمتابعة أعمال فك سور من الصاج على الأرض الزراعية بحي ابو ناصر بالبصراط وإزالة المخالفة.

وتابع الدكتور ياسر الجندي رئيس مركز ومدينة شربين أعمال فك سقف بدون ترخيص بمدينة شربين على مساحة 50 متر، وقام اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة طلخا بمتابعة أعمال إزالة سميل على أرض زراعية بطلخا على مساحة 150متر، وفك شدة خشبية لأعمدة الدور السادس بمنطقة الكولا ومصادرة الخلاط، وإزالة الدور الثامن العلوي بأحد الأبراج بالنواصف، وإزالة سميل على أرض زراعية بطلخا على مساحة 150متر.

وقام محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر بمتابعة أعمال إزالة فورية لحالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية بالطوب الأبيض البلوك على مساحة 100 متر تقريبا، وفك الشدة الخشبية والحديدية بغرض صبة أعمدة الدور الأول العلوي على مساحة 150متر، كما قام المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة دكرنس، بمتابعة تنفيذ إزالة تعدي بالبلوك على الأرض الزراعية بقرية ديمشلت، ولتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاََ للقانون وعرض المخالفين على النيابة المختصة.

وقامت غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، بمتابعة أعمال فك الشدة الخشبية للدور الثاني العلوي خارج الحيز العمراني بقرية البنزيمة بنطاق الوحدة المحلية بالحفير، وفك الشدة الخشبية على مساحة 200 متر للدور الثاني خارج الحيز العمراني في نطاق الوحدة المحلية ببسنديلة، وإزالة بلوك بمساحة 200 متر خارج الحيز العمراني، وإزالة أعمال بناء لقطعة أخرى بمساحة 30 متر بقرية وزير التابعة للوحدة المحلية ببلقاس خامس.

وقام أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة أعمال إزالة أعمدة الدور التاسع العلوي بشارع منتصر، وإزالة أعمال سقف بنفس العنوان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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