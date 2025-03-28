الجمعة 28 مارس 2025
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يشرف على إزالة عقار بالمقطم

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو

أشرف د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اليوم الجمعة على أعمال إزالة الدور الخامس بعد الأرضى بالعقار رقم ٣٠ شارع المقطم تقاطع شارع ١٧ بالقطعة ١٠٩٢ والمقام بدون ترخيص على مساحة ٥٠٠ م٢.

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رافق محافظ القاهرة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ القاهرة أن أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر المبارك للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانونى حاسم ورادع.

وأكد محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد، مشددًا على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه يتابع ملف مخالفات البناء علي مدار الساعة، وتقوم المحافظة بتلقي شكاوى المواطنين في هذا الشأن والتعامل معها أولا بأول.

وأضاف محافظ القاهرة  أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة  ١٥٤٩٦، و١١٤على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام العيد.

وأكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه لن يتم التهاون في إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

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