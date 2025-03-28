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رياضة

منتخب 2009 يختتم معسكره غدا بودية بتروجيت

حسين عبد اللطيف المدير
حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب 2009، فيتو

يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، غدا السبت، معسكر التدريبي، المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر تحت 16 سنة، مباراة ودية أمام فريق بتروجيت مواليد 2008 في ختام معسكر التدريبي الحالي   

منتخب مواليد 2009 يفوز على سيراميكا 2008

كان منتخب مواليد 2009 قد حقق الفوز على فريق سيراميكا مواليد 2008 بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الخميس، بمركز المنتخبات الوطنية وذلك فى ختام المرحلة الأولى من معسكره المفتوح الذى انطلق الاثنين الماضي في إطار استعدادات المنتخب لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

إنطلاق المرحلة الثانية من المعسكر

وانطلق اليوم الجمعة المرحلة الثانية من المعسكر بضم 27 لاعبا من أندية " بيراميدز وفاركو والاتحاد السكندري وطنطا وبتروجيت والعبور"، ويختتم المعسكر غدًا السبت بمباراة ودية ثالثة واخيرة مع فريق بتروجيت مواليد 2008.

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