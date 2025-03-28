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رياضة

منتخب مواليد 2009 يشارك في دورة ودية ببولندا مايو المقبل

منتخب مصر مواليد
منتخب مصر مواليد 2009، فيتو

تلقى منتخب مصر مواليد 2009 بقيادة مديره الفني حسين عبد اللطيف، دعوة رسمية للمشاركة في دورة ودية دولية تقام في بولندا في شهر مايو المقبل 

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أنه تمت الموافقة على تلبية الدعوة والمشاركة في الدورة الدولية في بولندا، بعد أخذ رأي الجهاز الفني بقيادة  حسين عبد اللطيف، الذي أبدى سعادته بالدعوة، ورأى أنها ستوفر احتكاكا قويا للفريق في مرحلة الإعداد 

تقسيم منتخب منتخب 2009 لمرحلتين

وحرص الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف على تقسيم المعسكر التدريبي المقام حاليا للفريق على ملاعب المنتخبات الوطنية بمشروع الهدف بمدينة السادس من إكتوبر على مرحلتين وفقًا لجدول زمني وضعه الجهاز الفني وبدأت المرحلة الأولى من 24 مارس وحتى الخميس 27 مارس والمرحلة الثانية في يومي الجمعة والسبت من الشهر نفسه.

حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب 2009، فيتو
حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب 2009، فيتو

وشهدت المرحلة الأولى تواجد 25 لاعبًا من أندية " زد والأهلي والزمالك والإسماعيلي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا وحرس الحدود وغزل المحلة والقناة ومودرن سبورت وإنبي وسموحة والنصر الإماراتي " على أن تشمل المرحلة الثانية تواجد 27 لاعبًا بإضافة لاعبي أندية " بيراميدز وفاركو والاتحاد السكندري وطنطا وبتروجيت والعبور".

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 سنة كلا من، حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، عبد الستار صبري مدربًا عامًا، كريم أيمن مدربًا مساعدًا، أمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى، شادي الشريف مديرًا اداريًا، محمد أكمل طبيبًا للفريق، شادي الجيلاني محللًا للأداء، وجيه حسن عامل مهمات.

 

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منتخب مصر مواليد 2009 حسين عبد اللطيف بولندا مشروع الهدف مركز المنتخبات الوطنية اتحاد الكرة

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