افضل نظام غذائي لمريض السكر في رمضان ( فيديو)

وجه الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي أمراض السكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر ومقرر اللجنة القومية للامراض الغير سارية بوزارة الصحة نصائح لمرضي السكر بشان النظام الغذائي المناسب في شهر رمضان ليستطيع المريض الصيام بأمان.

لا يوجد نظام غذائي ثابت لكل مرضي السكر

واوضح لـ"فيتو " أنه لا يوجد نظام غذائي ثابت لكل مرضي السكر بل الأكل يختلف من مريض لأخر ويجب إستخدام طريقة الطبق الغذائي أى نصف الطبق خضار وربع بروتين وربع نشويات.

وقال أنه ليس شرط ان يكون لبروتين لحوم وفراخ بل يمكن الإعتماد على بعض البروتينات مثل الفول والجبنة والعدس، كما يجب تقليل الدهون والنشويات وعدم الافراط في تناولها.

ونصح قبل تناول اى طعام البحث عن المؤشر الجلاسيمي الخاص به اى اذا كان الطعام يسبب ارتفاع نسبة لسكر في الدم أم لا.

وقال الدكتور أحمد السبعاوي، أخصائي أمراض السكر والغدد الصماء، ومقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض السارية بوزارة الصحة إن أعراض مرض السكر تنقسم لعدة مجموعات منها مرضى بدون أعراض خاصة في بداية الإصابة ثم مجموعة أخرى منها فقدان الوزن وكثرة التبول وقلة المجهود.

أعراض مضاعفات مرض السكر

وأشار إلى أن المجموعة الثالثة هي أعراض مضاعفات مرض السكر وتأثيره على الأعصاب والأوعية الدموية والقلب والكليتين.

الكرش سبب رئيسي في حدوث السكر بجانب العوامل الوراثية

وأوضح أن الكرش سبب رئيسي في حدوث السكر بجانب العوامل الوراثية، مشيرا إلى أن السمنة مع التاريخ الوراثي تجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر لذا يجب عند توفر عوامل الخطورة يجب الكشف المبكر عن مرض السكر.

وحذر الدكتور أحمد السبعاوي، مقرر اللجنة القومية للأمراض الغير سارية بوزارة الصحة من تناول 5 أطعمة في شهر رمضان تسبب خطورة على مريض السكر، وكذلك على الإنسان السليم غير المصاب بالسكر حيث تسبب زيادة الوزن وتتسبب أيضا في مراحل ما قبل السكر.

الخشاف من أخطر الأطعمة التى يتم تناولها في شهر رمضان

قال الدكتور أحمد السبعاوي في تصريحات خاصة لـ"فتيو" إن الخشاف من أخطر الأطعمة التى يتم تناولها في شهر رمضان، مشيرا إلى أنه طبق يحتوي على قراصيا وتمر ومشمشية يتسبب في زيادة الوزن ورفع نسبة السكر لدي مريض السكر في حالة تناول هذا الأطعمة.

وأكد أن قطعة من الفواكه المجففة تعادل 4 فواكه طازجة لذا يجب الإقلال منها أثناء فترات الصيام.

وتابع حديثه أن من ضمن أحطر الأطعمة هو قمر الدين المحلى بالسكر وهو من أكثر المشروبات التى تتسبب في زيادة السكر ويتسبب في رفع السكر

وحذر مرضي السكر من تناول المخللات والأطعمة الحادقة أثناء وجبة السحور لأنه مع قلة شرب المياه طوال فترة الصيام يتسبب في تعرض الجسم للجفاف مشيرا الى ان تناول المخللات من العادات الغذائية الخاطئة.

كما حذر من كثرة تناول الحلويات والسكريات والأطعمة المقلية حيث تتسبب في رفع نسبة السكر.

شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة

وأكدت وزارة الصحة أن شهر رمضان فرصة للتخلص من العادات الغذائية السيئة وفرصة للاعتماد على النظام الغذائي الصحي السليم.

ووجهت وزارة الصحة رسالة للمواطنين في شهر رمضان الكريم للحفاظ على صحتهم وتجنب العادات السيئة منها:

- التدخين

- تناول الوجبات غير الصحية

- الأطعمة المليئة بالسكر

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