السبت 29 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معلومات عن مشروعات بلدك، ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة

ورش السكك الحديد،
ورش السكك الحديد، فيتو

نشرت وزارة النقل تقريرا مصورا لـ ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة، والتى تعد أهم أسلحة السكك الحديد لرفع مستوى الخدمات المقدمة للركاب على مدار الساعة.

وجاءت أهم مميزات وخدمات ورش مهمشة كما يلي: 

1. ورشة صيانة جرارات GE الجديدة بأرض مهمشة المقامة على مساحة 40 ألف متر مسطح (9.5 فدان) والتي نفذتها الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري إحدى شركات وزارة النقل

2. إنشاء هذه الورشة العملاقة يأتي في إطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي (الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري ) وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33ورشة قائمة -انشاء 10 ورش جديدة )

3. كما تاتي في إطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الإنتاجية المختلفة والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة

4. تم إنشاء هذه الورشة الجديدة بمنطقة مهمشة لإجراء اعمال الصيانة والعمرات المختلفة لجميع الجرارات الموردة من شركة وابتك الأمريكية بغرض الدعم المستمر لقوة الجر بالسكة الحديد، بما يساهم في تقديم افضل مستويات الخدمة لجمهور الركاب وكذلك المساهمة في أعمال نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية

5. الورشة جار إمدادها بأحدث أنواع المعدات ذات التكنولوجيا العالمية ويتوافر بها أطقم من المهندسين والفنيين المصريين للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة، إلى جانب عدد من خبراء شركة وابتك الأمريكية خاصة وأنه تم تدريبهم وفقا لأعلى مستويات التدريب على أيدي خبراء شركة وابتك سواء في أمريكا أو في مصر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري الشركة القابضة التكنولوجيا العالمية التكنولوجيا الحديثة تطوير منظومة السكك الحديدية

مواد متعلقة

انطلاق العرض الخاص لفيلم “الهنا اللي أنا فيه” بالشيخ زايد (صور)

قانون السكة الحديد، تعرف على عقوبة إلقاء القمامة على خطوط السكة الحديد

النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية بمخاطر إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية علي قضبان القطارات

النقل تناشد المواطنين بعدم إنشاء معابر غير شرعية على قضبان السكك

الأكثر قراءة

تعذر رؤية هلال شوال فى سماء حلوان (فيديو وصور)

رسميًا، أول بلد إسلامي يعلن عيد الفطر الإثنين

استطلاع هلال شوال من مرصد حلوان (بث مباشر)

دار الإفتاء: الإثنين غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر

دار الإفتاء الليبية تعلن الإثنين أول أيام عيد الفطر

بكرة مش العيد، كتاب التوفيقات الإلهامية يكشف مفاجأة حول أول أيام الفطر

بعد غضب جماهير الزمالك، أول تعليق من حسام حسن على رغبته في انتقال زيزو للأهلي

استعدادات معهد البحوث الفلكية لاستطلاع هلال شهر شوال (صور)

منوعات

المزيد

ليتوانيا تسعى لانتشال جنود أمريكيين ابتلعهم مستنقع

عيد الفطر الإثنين فى هذه الدول، المغرب والهند وماليزيا الأبرز

قطر تعلن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك

الإمارات تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر بعد ثبوت رؤية هلال شوال

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 29-3-2025

المزيد

انفوجراف

أوسكار أكثر شخصية توكسيك في دراما رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

عالمة أزهرية تحذر من مظاهر سلبية بين الفتيات في صلاة العيد

عالم أزهري يحذر من أخطاء تبطل صلاة العيد

دعاء ختام رمضان وحكمه ترديده في الليالي الأخيرة

المزيد
الجريدة الرسمية