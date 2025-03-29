مملكة الحواديت، عرض جديد للمسرح القومي للأطفال في عيد الفطر

يستعد المسرح القومي للأطفال برئاسة الفنان عادل الكومي، لتقديم عرض جديد من إنتاج المسرح بعنوان "مملكة الحواديت" تأليف وأشعار السيناريست وليد كمال، إخراج إيهاب ناصر، بطولة النجمة مها أحمد، والفنان وائل العوني بطل مسرح مصر، موسيقى وألحان الموسيقار وائل عوض، غناء فريق غني، والذي يبدأ عرضه ثاني ايام عيد الفطر المبارك الساعة السابعة مساء.

والمسرحية تدور أحداثها في إطار خيالي فانتازي، عندما تتعرض مملكة الحواديت لخطر الفناء، بعد تمرد "الجوكر" خادم الشر في المملكة؛ الذي يسعى للسيطرة على عرش الحواديت، مستغلا الطاقة السلبية لطفل غاضب بسبب تعرضه للتنمر، فيسيطر على خياله لتدمير الحواديت الطيبة من العالم، ويحاول إلقاء أبطالها في بئر النسيان، واستبدالها بحواديت الشر.

لكن الملكة شهرزاد تختار أحد أبطال الحواديت والذي سيكون مفاجأة للأطفال! لإنقاذ المملكة من خلال مجموعة من المغامرات والصراعات في أشهر حواديت الأطفال الطيبة، بعد أن يقلبها الجوكر راسا على عقب.

المسرحية بطولة وفاء عبد الله، إيهاب ناصر، ريم طارق، شهد حمدي، كنزي عزت، مهاب شريف، أحمد مهاب، يوسف هادي، والطفل يوسف وليد، والطفلة زينة مصطفى.

جدير بالذكر أن المسرحية ضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، ديكور هبة عبد الحميد، ملابس إيمان الشيخ، إضاءة محمد عبد المحسن، مكياج روبي مهاب، استعراضات علي جيمي، مخرج منفذ إبراهيم الزهيري، مساعدا الإخراج نيرمين عبد العزيز، علي عماد.

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