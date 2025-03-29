السبت 29 مارس 2025
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رياضة

استعدادات مكثفة بـ رياضة الجيزة لإقامة صلاة العيد في 155 مركز شباب ونادي

مبادرة العيد أحلى
مبادرة العيد أحلى في مراكز الشباب

تستعد  أندية ومراكز شباب محافظة الجيزة لاستقبال المصلين لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك  لعام 2025 وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتنسيق والتعاون مع مديرية أوقاف الجيزة.

وتقام صلاة العيد هذا العام في 155 مركز شباب ونادي بمدن وقرى الجيزة والتي تم اختيارها وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف.

قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، إنه وفقا لتوجيهات  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة سيتم  فتح مراكز الشباب أمام المواطنين كافة وبدون مقابل، وتم التنسيق والتعاون بين مديرية الشباب والرياضة والأوقاف لاختيار عدد من مراكز الشباب لأداء شعائر صلاة العيد، وتفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي تنظمها الوزارة  والتي يتم التجهيز لها من مساء ليلة العيد بتجهيز الملاعب مع وجود المتطوعين من مشروع شباب يدير شباب "yly"، وأندية التطوع على مستوى المحافظة،لتنظيم دخول الآلاف من المصلين.

 

وأضاف: كما يتم توفير الألعاب الترفيهية والهدايا لإكمال فرحة الأطفال بحيث لا يقتصر ذلك على اليوم الأول فقط  ولكن على مدار أيام عيد الفطر المبارك لتفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية.

الجدير بالذكر ان  فعاليات أيام العيد  تتضمن تنفيذ يوم ترفيهي للأهالي القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب والتى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الانشطة داخل مراكز الشباب وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور وتتنوع بين العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة. 
 

  تأتي مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأكيدًا على عدم اقتصار دور مراكز الشباب على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفعاليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات، بهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة القادرة على بناء الجمهورية الجديدة.

 

أشرف صبحي يجتمع بمسئولي نادي 6 أكتوبر

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر، بحضور قيادات الوزارة والنادي، لمناقشة آليات تطوير الخدمات الرياضية، وتعزيز الأنشطة المقدمة للأعضاء، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية التي تساهم في تحقيق الاستدامة المالية للنادي.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير على الدور المحوري للأندية الرياضية في تنمية المواهب ودعم الأنشطة المجتمعية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم من خلال مبادرات وبرامج تستهدف تحسين البنية التحتية، وتطوير الكوادر الفنية والإدارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

أشرف صبحي يجتمع بمسؤولي نادي 6 أكتوبر لبحث آليات التطوير والفرص الاستثمارية
أشرف صبحي يجتمع بمسئولي نادي 6 أكتوبر لبحث آليات التطوير والفرص الاستثمارية

كما ناقش الاجتماع خطط النادي لاستضافة البطولات الرياضية، وسبل التعاون مع الوزارة لتنفيذ رؤية الدولة في الارتقاء بالرياضة المصرية، إلى جانب استعراض المشروعات الاستثمارية المقترحة التي تسهم في تنويع مصادر دخل النادي، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات رياضية واجتماعية متميزة.

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عيد الفطر أشرف صبحي عادل النجار صلاة العيد الشباب والرياضة محمود الصبروط

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