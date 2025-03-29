تاريخ كعك العيد.. مقبرة الوزير خميرع تكشف المستور.. أحمد أمين: صناعة فرعونية.. ونعمات فؤاد: عادة مشتركة بين المسلمين والأقباط

اليوم هو اليوم الأخير من شهر رمضان ليأتى عيد الفطر المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير، ومن مظاهر الاحتفال صنع الحلوى وأشهرها كعك العيد، الذى يعد عادة أصيلة فى مصر منذ أن ابتدعه المصريون فى عهد الدولة الفاطمية.

وتؤكد النقوش على جدران المعابد وجود عادة صنع ونقش كعك العيد فى مصر منذ ايام الفراعنة، وكما يؤكد المؤرخ أحمد أمين فى موسوعته عادات وتقاليد المصريين "ان صناعة كعك العيد بمختلف اشكاله ونقوشه صناعة مصرية اصيلة بدأت منذ عهد الفراعنة، وتؤكد هذه الكتابات أن الخبازين في البلاط الفرعوني كانوا يحسنون صنع الكعك بأشكال مختلفة، وكانوا يصنعونه بالعسل الأبيض ووصلت أشكاله إلى مائة شكل منها المستدير والمخروط واللولبي والحلزوني.

رسومات على جدران المعابد

وتوجد أشكال مرسومة من الكعك على مقبرة الوزير خميرع، من الاسرة الثامنة عشر بطيبة، وكان الكعك على شكل أوراق الشجر والزهور أما أكثر الأشكال انتشارا فى تلك الحقبة فهو شكل القرص الذي استمر حتى يومنا هذا، وهو يسمى بالقرص نسبة إلى صناعته على شكل قرص الشمس، اضافة الى ان المصريين القدماء قاموا بحشو الكعك بالتمر المجفف "العجوة" أو التين أو العنب المجفف، وكانت زوجات الملوك تقدم الكعك للكهنة القائمين على حراسة هرم خوفو فى يوم تعامد الشمس على حجرة خوفو، كما وجدت قوالب الكعك بجوار إحدى المقابر.

دكتورة نعمات فؤاد

وتؤكد الدكتورة نعمات أحمد فؤاد أستاذ الحضارة كلام الدكتور أمين: إن تقاليد عمل كعك العيد هى عادة مشتركة بين المسلمين والأقباط فى مصر لذلك لم تبدأ هذه العادة إلا فى مصر، كما أن المصريين يصرون حتى الآن على نقش الكعك بمناقيش الكعك نقوشا دائرية على شكل القر وهو النقش الذى صنعته ايزيس لابنها حورس، واستمر بعد ذلك ينقش الكعك فى الأعياد حتى يومنا هذا.

الكعك عند الفراعنة

ويحكى المؤرخ المصرى إبراهيم عنانى ويقول: إن زوجات الملوك في مصر القديمة اعتدن تقديم الكعك برسمة قرص الشمس إلى الكهنة في المعابد والقائمين على حراسة هرم خوفو، وذلك وقت تعامد الشمس على حجرة الملك خوفو، وكان الكعك يصنع وقتئذ من الدقيق والعسل، وتنوعت أشكال الكعك في العصور القديمة بين المستدير والمخروطي والمستطيل وكان أشهرها شكل قرص الشمس حتى سمى الكعك بالقرص، وتطورت صناعة الكعك وأصبحت إحدى سمات أفراح القدماء المصريين وأعيادهم، حتى جاءت العصور الإسلامية فأصبح كعك العيد العلامة المميزة للأعياد.

كعك العيد



وأضاف المؤرخ ابراهيم العنانى: إنه مع مجيء الإسلام إلى وفى عهد الطولونيين صنع كعك العيد، حيث كانوا يصنعونه فى قوالب خاصة مكتوب عليها "كل واشكر" و"كل هنيئا" و"كل واشكر مولانا الحاكم، ويضم متحف الفن الإسلامى بعضا من هذه القوالب، ثم أخذ مكانة متميزة فى عهد الدولة الإخشيدية فاهتم الوزير"أبونمر المادرالى" بصناعته وحشوه بالدنانير الذهبية، وكانت تقدم كميات الكعك فى عيد الفطر على مائدة طولها 200 متر فى دار تسمى دار الفقراء.

دار الفطرة لصناعة كعك الدولة الفاطمية

وأضاف إبراهيم عنانى: فى عهد الدولة الفاطمية خصص الخليفة الفاطمى 20 ألف دينار عام 1124 لعمل كعك عيد الفطر، كما أنشئت فى عهده أول دار لصناعة الكعك سميت دار الفطرة، ويصنع الكعك من السمن والسكر والدقيق واللوز والجوز والعسل والسمسم، وكان الخليفة يقوم بنفسه بتوزيع الكعك على المصريين ابتهاجا واحتفالا بالعيد.

إلا أنه فى عهد الدولة الأيوبية عمل القائد صلاح الدين الأيوبى على محو العادات السائدة فى عهد الدولة الفاطمية فألغى صناعة كعك العيد لكنه فشل أمام إصرار المصريين على هذه العادة فى عيد الفطر، وقد ظهر أسماء طباخين لصناعته فى هذه الفترة يعملون خصيصا فى صناعة الكعك ومنهم "حافظة" التى صنع كعك باسمها سمى كعك حافظة نسبة إلى مهارتها فى صنعه.

انتشرت فى البلاد العربية

وعادت صناعة كعك العيد بقوة فى عهد المماليك حتى انه اعتبر صدقة على الفقراء ضمن صدقة الفطر، واستمرت هذه الصناعة سائدة فى العهد العثمانى وكان يوزع على المتصوفة والتكايا والخنقاوات، ومن يومها استمر عمل كعك العيد مستمرا فى الأعياد وخاصة فى عيد الفطر الى يومنا هذا، ومن مصر خرجت صناعة كعك العيد الى جميع الدول العربية.

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