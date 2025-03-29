أزمة في الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يواجه نادي الهلال السوداني أزمة قبل مواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب احتمالية غياب أحد أهم لاعبي الفريق عن اللقاء.

ووفقا لصحيفة كورة سودانية، فإن قائد الهلال محمد عبد الرحمن بات مهددًا بالغياب عن مواجهة الأهلي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته في الدوري الموريتاني، حيث تسببت الإصابة في حرمانه من الظهور مع منتخب السودان في مواجهتي السنغال وجنوب السودان خلال التوقف الدولي الأخير.

وإذا تأكد غياب عبد الرحمن، فسيكون ذلك ضربة قاسية للهلال ومدربه فلوران إيبينجي، حيث يُعد اللاعب أحد الركائز الأساسية في خط الهجوم، وغيابه سيؤثر على خيارات الفريق الهجومية أمام بطل إفريقيا.

مصدر بالأهلي يكشف مصير طاهر محمد طاهر من مباراة الهلال السوداني

فيما مصدر داخل الأهلي: إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحسم مصير طاهر محمد طاهر لاعب الفريق من التواجد ضمن قائمة مباراة الهلال السوداني خلال المران الأخير قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا للمباراة، حيث أصبح اللاعب جاهزا على الصعيد الطبي المباراة ولكن يبقى تحت التقييم للوقوف على جاهزيته الفنية والبدنية خاصة وأنه بعيد عن المباريات منذ ديسمبر الماضي.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني الثلاثاء القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وأشرف داري ورامي ربيعة ويحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق.

الهجوم:أشرف بن شرقي وجراديشار ووسام أبو علي.

كشف مصدر داخل الأهلي مصير أحمد عبد القادر لاعب الأهلي المعار إلى صفوف قطر القطري، مؤكدا عودة اللاعب إلى القلعة الحمراء عقب انتهاء إعارته الي ناديه الحالي بعد توصية لجنة التخطيط للكرة بالأهلي بعودة اللاعب من جديد.

كما يعود محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلي القاهرة اليوم قادما من السعودية بعد أداء مناسك العمرة، حيث يجتمع مع مسؤلي النادي الأهلي لبحث أزمة اعتذار النادي عن خوض مباراة القمة 130 أمام الزمالك وما تبعها من عقوبات.

و يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني القادمة.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي أمام الهلال السوداني

ويلتقي النادي الأهلي في مباراة الذهاب مع فريق الهلال يوم 1 من شهر أبريل المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، بينما تقام مباراة الإياب يوم 8 من ذات الشهر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتنقل مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال السوداني عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إجراء تغيير في طاقم التحكيم المقرر أن يقود مباراة النادي الأهلي مع نظيره فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الكاف تعيين التشادي الحاجي أليو محمد بدلًا من الموريتاني دحان بيده، لقيادة مباراة الذهاب، وذلك بسبب مشاركة نادي الهلال في الدوري الموريتاني.

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي والهلال مكون من:

الحاجي أليو محمد من تشاد (حكم ساحة).

إلفيس نجوجوي من الكاميرون (مساعد أول).

سورو فاتسواني من ليسوتو (مساعد ثان).

عبد العزيز بوه من موريتانيا (حكم رابع).

ليتيسا أنتونيلا من إيسواتيني (حكم فيديو).

ديانا شيكوتيشا من زامبيا (مساعد حكم فيديو).

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