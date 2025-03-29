كرة اليد، الأهلي يقترب من حسم لقب الدوري

كرة اليد، اقترب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، من حسم لقب دوري المحترفين رجال للموسم الحالي 2024/2025.

وحقق الأهلي فوزا صعبا في الجولة الـ12 أمام فريق البنك الأهلي ليرفع رصيده إلى 41 نقطة، فيما وصل رصيد نادي الزمالك إلى 37 نقطة بعد الفوز على سبورتنج في الجولة الأخيرة.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز على فريق الزهور في الجولة قبل الأخيرة والمقرر لها يوم 4 أبريل المقبل، وحصد الـ3 نقاط من أجل التتويج رسميا بلقب دوري المحترفين.

عبد الرحمن فيصل يقترب من باريس سان جيرمان

وعلى جانب آخر، اقترب عبد الرحمن فيصل لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، من الانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من الموسم المقبل.

وعلمت “فيتو”، أن الفترة الماضية شهدت مفاوضات مع اللاعب ومسؤولي الفريق الباريسي من أجل الانضمام بداية من الموسم المقبل.

ويأتي اقتراب انتقال عبد الرحمن فيصل إلى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بناء على توصية من المدير الفني الحالي للأهلي ستيفن مادسن، الذي من المقرر أن يتولى تدريب الفريق الباريسي بداية من الموسم المقبل أيضًا.

وشهدت الساعات الماضية أيضًا إعلان فريق برشلونة الإسباني تعاقده مع لاعب المنتخب الوطني سيف الدرع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.