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رياضة

5 مواجهات قوية، مواعيد مباريات ليفريول في شهر أبريل

ليفربول
ليفربول

الدوري الإنجليزي، يخوض ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح مباريات قوية خلال شهر أبريل في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

 

مواعيد مباريات ليفربول في شهر أبريل 2025


إيفرتون × ليفربول – الدوري الإنجليزي – الأربعاء 2 أبريل – 9:00 مساءً.

ليفربول × فولهام – الدوري الإنجليزي – الأحد 6 أبريل – 3:00 مساءً.

وست هام يونايتد × ليفربول – الدوري الإنجليزي – الأحد 13 أبريل – 3:00 مساءً.

ليفربول × ليستر سيتي – الدوري الإنجليزي – الأحد 20 أبريل – 5:30 مساءً.

توتنهام هوتسبير × ليفربول – الدوري الإنجليزي – الأحد 27 أبريل – 6:30 مساءً.

ويسير نادي ليفربول بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم وسط منافسة مع نادي آرسنال صاحب المركز الثاني.

 

ماذا يحتاج ليفربول لحسم الدوري الإنجليزي 

 ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، أرسنال. 

يحتاج ليفربول إلى 16 نقطة إضافية من أصل 27 نقطة متاحة في المباريات التسع المتبقية لضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. 

وإذا تعثر أرسنال (أي خسر أو تعادل في مبارياته)، قد يحتاج ليفربول إلى نقاط أقل من 16 لضمان اللقب.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخري يوم الثلاثاء المقبل بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال مارس الجاري.

 

مواعيد الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي 

الثلاثاء 1 أبريل 2025

آرسنال ضد فولهام - 8:45 مساءً -  استاد الإمارات
وولفرهامبتون ضد وست هام -  8:45 مساءً  -  ملعب مولينيو
نوتينجهام فورست ضد مانشستر يونايتد - 9 مساءً -  ملعب سيتي جراوند

 الأربعاء 2 أبريل 2025
مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي - 8:45 مساءً  - ملعب الاتحاد
نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد - 8:45 مساءً  - ملعب سانت جيمس بارك
ساوثهامتون ضد كريستال بالاس - 8:45 مساءً  -  ملعب سينت ماري
بورنموث ضد إبسويتش تاون - 8:45 مساءً  -  ملعب فيتاليتي
برايتون ضد أستون فيلا - 8:45 مساءً  - ملعب فالمر
ليفربول ضد إيفرتون - 9 مساءً -  آنفيلد

3 أبريل 2025
تشيلسي ضد توتنهام  - 9 مساءً -  ستامفورد بريدج

وعلى صعيد متصل كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية عن رواتب حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقاضى الحكام الأكثر خبرة ما يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني سنويًا (300 ألف يورو).

 

وأشارت الصحيفة إلى أن رواتب الحكام تتفاوت حسب خبرتهم وأقدميتهم، وأن هذا الدخل يتراوح بين 72 ألف و148 ألف جنيه إسترليني، ويضاف إليها بعد ذلك مكافآت الأداء والحوافز عن المباريات التي يديرونها.

 

ويتقاضى كبار الحكام مثل أنتوني تايلور ومايكل أوليفر حوالي 250 ألف جنيه إسترليني سنويًا، بينما يتقاضى الحكام المبتدئين 125 ألف جنيه إسترليني سنويًا.

ويمكنهم أن يضيفوا إلى ذلك كل ما يتقاضونه لاحقًا مقابل المشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2023، لا يمكنهم تحكيم مباريات في بطولات الدوري المحلية الأخرى، مثل الإمارات أو السعودية، بسبب تضارب المصالح الذي قد ينشأ عن ذلك.

متوسط راتب حكام الدوري الإسباني 

ويبلغ متوسط الراتب السنوي للحكم في إسبانيا، 265 ألف يورو، دون إضافة ما يتقاضاه الحكم في المباريات الدولية.

 

 

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