النيابة تطلب تقرير الطب الشرعي في إصابة سيدة برش خرطوش بكرداسة

طلبت نيابة شمال الجيزة تقرير الطب الشرعي في إصابة سيدة برش خرطوش في وجهها، خلال مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة، في منطقة أبو رواش بكرداسة.

نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أبو رواش

وكان بلاغ ورد لمركز شرطة كرداسة، يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة أبو رواش، في كرداسة.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، نتيجة خلافات متعلقة بالجيرة، وأشهر أحدهم سلاحا ناريا "خرطوش"، وأطلق أعيرة نارية، مما أسفر عن إصابة سيدة بوجهها.

وتم نقل المصابة إلى المستشفى، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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