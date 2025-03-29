خاميس رودريجيز يهاجم الفيفا: استبعاد ليون من مونديال الأندية وصمة عار

طالب قائد فريق ليون المكسيكي خاميس رودريجيز، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإعادة النظر في قرار استبعاد الفريق المكسيكي من كأس العالم للأندية.

وكان قد تم استبعاد ليون من البطولة الأسبوع الماضي بسبب عدم الامتثال للوائح المتعلقة بتعدد ملكية الأندية.



وتأهل ليون ومواطنه باتشوكا للبطولة ولكن لديهما نفس المالك، مجموعة باتشوكا.

خاميس رودريجز يهاجم الفيفا

وقال رودريجيز في مؤتمر صحفي: "إنه ظلم كبير. إذا تم استبعادنا، فلن يكون ذلك عادلًا وسيكون وصمة عار على كرة القدم. هناك مشجعون اشتروا تذاكر وهم مدينون لدفع ثمنها. كيف يمكن أن تقول لهم الآن أنهم لن يذهبوا؟"

ووقع رودريجيز، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2014، على عقد لمدة عام مع ليون وكان أحد أسباب توقيعه على العقد هو اللعب في كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا هذا الصيف.

وقال رودريجيز:"أنا سعيد لتواجدي هنا. سواء شاركنا أم لم نشارك في كأس العالم للأندية، هذا لن يغير من حقيقة أنني أرغب في البقاء هنا. هذا شيء جيد بالنسبة لي. لم أتأهل من قبل لكأس العالم للأندية، وقبل أسابيع من البطولة يخبرونك أنك مستبعد. آمل أن يتمكن الفيفا من فعل شيء."

وأعلنت مجموعة باتشوكا، التي تملك ليون، إنها ستستأنف على القرار في المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي الشهر المقبل.

ولم يعلن "فيفا" عن الفريق البديل، ولكن فريق ديبورتيفو ألاهويلنسى أشار إلى انه سيلعب في البطولة. وكان ألاهويلنسي قد طلب في شهر نوفمبر الماضي ، من فيفا تطبيق قواعد تعدد الملكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.