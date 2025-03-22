السبت 22 مارس 2025
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ملفات وحوارات

بديل ليون يشعل مونديال الأندية، فيفا يتحفظ على اسم النادي، واستبعاد الفريق المكسيكي بسبب تضارب المصالح، والكشف عن البديل قريبا

ليون
ليون

بدأت وسائل الإعلام في  ترشيح بديل لفريق ليون المكسيكي، بعد استبعاده من كأس العالم للأندية، المقرّرة الصيف في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا بينها النادي الأهلي.

استبعاد ليون المكسيكي 


وحرم الاتحاد الدولي للعبة فيفا ليون، بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2023، من مقعِده بسبب تضارب المصالح، واعدًا، في بيانٍ، بالكشف عن البديل في وقت لاحق.


وتعود ملكية النادي المُبعَد وباتشوكا المكسيكي المشارِك أيضًا في البطولة إلى مجموعة واحدة، هي «جروبو باتشوكا» العاملة في التجارة.


وتُوِّج ليون بلقبه المؤهل أمام لوس أنجليس الأمريكي، وفي العام التالي كسِب باتشوكا المسابقة ذاتها، على حساب كولومبوس كرو الأمريكي.

بديل ليون المكسيكي


وعدّت شبكة «CBS» الأمريكية كولومبوس كرو الفريق الأحق بتعويض ليون، كونه وصيف النسخة الأخيرة من دوري أبطال الكونكاكاف.


فيما رشح موقع «Bolavip»، الذي يغطي أخبار الكرة في الأمريكيتين، فريقين للمشاركة، إما لوس إنجليس، وصيف الفريق المستبعد، أو ألاخوالينزي الكوستاريكي، بوصفه صاحب الشكوى المقدّمة، العام الماضي، حول مِلكية ليون وباتشوكا العام، وكان حينها الأعلى تقييمًا بين أندية الكونكاكاف، بعيدًا عن أندية الولايات المتحدة والمكسيك.


وألقى موقع «ESPN» الأمريكي اسم فريق هيريديانو الكوستاريكي وسط دائرة الترشيحات، التي لا يتعدى تأثيرها الإعلام، لتفوُّقه حاليًا على مواطنه ألاخوالينزي في تقييم الأندية الصادر عن اتحاد الكونكاكاف للعبة.


وامتنع «فيفا»، من جانبه، عن ذكر معايير اختيار الفريق البديل، لكن أغلب المواقع الرياضية، في أمريكا الشمالية، تتحدث عن اختيار فريق من الكونكاكاف.


وقبل استبعاده، كان ليون، الذي يلعبه له النجم الكولومبي جيمس رودريجيز، أحد أربعة فرق في المجموعة الرابعة، مع تشيلسي الإنجليزي والترجي التونسي وفلامنجو البرازيلي، فيما يواجه باتشوكا الهلال السعودي لحساب المجموعة الثامنة، التي تضم أيضًا ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورج النمساوي.

بيان الفيفا الرسمي


وجاء في بيان «فيفا»: «بعد تقييم جميع الأدلة المُقدمة، قرّر رئيس لجنة الاستئناف في فيفا أن نادي باتشوكا ونادي ليون لم يستوفيا المعايير المتعلقة بتعدّد ملكية الأندية المحددة بموجب المادة 10، الفقرة 1، من لوائح كأس العالم للأندية».


ولأول مرة، تُنظّم البطولة، التي استُحدِثَت عام 2000، بنظامها الجديد الموسّع، الذي رفع عدد الفرق من 7 إلى 32 موزّعة بالتساوي على ثماني مجموعات. وينطلق المونديال، الذي تحتضنه 11 مدينة و12 ملعبًا، في 15 يونيو المقبل ويُختَتم في 13 يوليو.

 

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