وزيرة التضامن تشيد بمسلسل "حسبة عمري" وتوجه رسالة لروجينا

فاجأت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، المتابعين بإشادتها بمسلسل “حسبة عمري”، مؤكدة أنه يعكس صورة حقيقية للمشاكل التي تواجهها المرأة.

وكتبت وزيرة التضامن على حسابها بـ"فيس بوك": "حسبة عمرى.. إنصاف حق وعدالة وإنسانية.. حق مخفى، حق العشرة والطمأنينة والمستقبل بعد إنهيار المودة والرحمة، حق الكد والسعاية.. برافو روجينا".

ويتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذي يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونيًا واجتماعيًا ونفسيًا وماديًا، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

ومسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق وعمر رزيق وإخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

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