نقل الفنانة إيناس النجار للعناية المركزة عقب دخولها فى غيبوبة

تعرضت الفنانة إيناس النجار بشكل مفاجئ لأزمة صحية كبيرة نُقلت على إثرها إلى غرفة العناية المركزة عقب دخولها فى غيبوبة.

دخول إيناس النجار فى غيبوبة مفاجئة

وكشفت عن ذلك الفنانة منة جلال، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك: يا ريت كلنا ندعي لحبيبتي الفنانة القمر إيناس النجار لأنها في أشد الحاجة للدعاء لأنها في العناية المركزة في غيبوبة.

يشار إلى أن الفنانة إيناس النجار تشارك حاليا في مسلسل الحلانجي رفقة النجم محمد رجب، وهو العمل الذي يعرض ضمن موسم رمضان 2025..

وتدور الأحداث حول نجار يعمل نصاب محترف لصالح مجموعة من الأشخاص يقومون بأعمال غير قانونية، ثم يقع ضحية لمؤامرة ويدخل على إثرها السجن، وعندما يخرج منه يحاول بناء حياته من جديد ويعقد تحالفات جديدة، ويخطط للانتقام ممن ظلموه

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