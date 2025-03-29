أول تعليق من ديوكوفيتش بعد ظهور ميسي في بطولة ميامي للتنس

أعرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن سعادته بحضور النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مباراته أمام البلغاري جريجور ديمتروف في نصف نهائي بطولة ميامي للأساتذة، مساء أمس الجمعة.

وقال ديوكوفيتش، بحسب ما نقل موقع رابطة اللاعبين المحترفين: "من الرائع تواجد ميسي، من دواعي شرفي اللعب للمرة الأولى أمامه، أنا معجب بمسيرته المذهلة، كلانا ولد في 1987 وبالتالي نحن في نفس العمر".

تبادل الهدايا مع ميسي

وواصل: "شاهدته يلعب كثيرا، أعتقد نهائي كأس العالم الذي توج به مع الأرجنتين، وشاهدته العام الماضي مع إنتر ميامي، جاء لي اليوم في غرف الملابس وقضينا بعض الوقت في الحديث وتبادل الهدايا".



واستكمل النجم الصربي: "هو رياضي مذهل وليس لاعب كرة قدم وحسب، تأثيره على عالم الرياضة كان هائلًأ في آخر 20 عامًا، وأن يشاهدني في أرض الملعب فهذا أمر يثير حماسي ويسعدني كثيرًا ويضع ضغطًا علي أيضًا، وتم تقييمي من أحد أبناءه بـ8 من 10 وهذا أمر جيد، وقال لي بوجه جاد (يجب أن تحصل على 10 من 10 في المباراة المقبلة) وواصلنا المزاح".

ديوكوفيتش يستهدف اللقب رقم 100

وتمكن ديوكوفيتش من التفوق على ديمتروف ليصل إلى النهائي، حيث يستهدف الآن التتويج بلقبه رقم 100 في مسيرته الاحترافية.

وعن ذلك علق الصربي: "منذ فوزي باللقب رقم 99 في أولمبياد باريس، شاركت في كل البطولات مع منظور الوصول للرقم 100 الخاص، لعبت النهائي في شنغهاي وكنت قريبًا، ووصلت لنصف نهائي أستراليا، كنت أبحث عن المستوى الذي يمكنني من القتال على الألقاب الكبرى".

وأضاف: "هذا ما قمت به هذا الأسبوع، أنا سعيد بالطريقة التي حضرت بها نفسي لتلك البطولة، لم أخسر أي مجموعة ولدي فرصة جيدة وسنرى ما سيحدث بعد يومين".

ووصل ديوكوفيتش إلى نهائي بطولة للموسم 20 على التوالي، ليعادل رقم روجر فيدرر القياسي، ويبحث الآن عن فض الشراكة مع أندريه أجاسي كأكثر اللاعبين تتويجًا بقلب ميامي، حيث يملك في رصيده 6 ألقاب.

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