الخميس 27 مارس 2025
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رياضة

ميسي يفاجئ لاعب مانشستر سيتي بهذه الهدية

ميسي،فيتو
ميسي،فيتو

ميسي، فاجأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي الأمريكي، مواطنه كلاوديو ايتشيفيري، لاعب مانشستر سيتي بمنحه حذاء رياضي جديد.

وغاب ميسي عن مباريات منتخب بلاده في التوقف الدولي الأخير بسبب الإصابة التي تعرض لها مع إنتر ميامي، ولكن "التانجو" نجح أمس الأربعاء في الفوز على البرازيل ليتأهل رسميًّا إلى كأس العالم 2026.

وكشف كلاوديو إيتشيفيري عبر حسابه على منصة "إنستجرام" عن تلقيه حذاء رياضي جديد من ميسي، ومرفقًا به خطاب كتبه النجم الأرجنتيني،  قال فيه: "شكرًا جزيلًا لك على كونك جزءًا من تاريخ ميسي +10، آمل أن تعجبك، أتمنى لك نجاحًا عظيمًا".

 

وأعلن مانشستر سيتي تعاقده مع إيتشيفيري من ريفر بليت في يناير 2024، لكنه انضم للفريق في أواخر فبراير 2025.

وتأخر انضمام إيتشيفيري لمانشستر سيتي، بسبب مشاركته مع منتخب شباب بلاده في بطولة أمم أمريكا الجنوبية للشباب هذا الشهر.

وقاد كلاوديو بلاده إلى المركز الثاني في البطولة، بعدما أحرز 6 أهداف في 9 مباريات جعلته ثاني هدافي البطولة.

 

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