السبت 29 مارس 2025
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بالأسماء، إصابة 15 شخصًا في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بأنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

تفاصيل إصابة 15 شخص في حادث تصادم بملوي 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 15 شخص هم: أحمد بشير سالم، 12 سنة، سمير خليل إبراهيم، 57 سنة، شنودة أشرف جاسم، 23 سنة، إسماعيل سمير إبراهيم، 13 سنة، طه محمد شكري، 29 سنة، عبد الكريم شعبان حسن، 58 سنة، محمود فولي ومحمد أبو زيد، 64 سنة، طلبة نادي صالح، 64 سنة، سهير خليفة حسن، 33 سنة، فتحي عبد القادر، 67 سنة، محمد فتحي عبد القادر، 11 سنة، فوني محمد أبو زيد، 64 سنة، عماد رمضان نادي، 8 سنوات، سمية خليفة، 25 سنة، عبد الوهاب رجب، 64 سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وفي هذا الإطار أكد الدكتور أحمد عمر، مدير مستشفى ملوي التخصصي، أن إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

إصابة 15 شخصا في حادث تصادم بملوي 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

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