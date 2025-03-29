العرض الخاص لفيلم "سيكو سيكو" الليلة في 6 أكتوبر

يستعد أبطال فيلم "سيكو سيكو" للاحتفال بالعرض الخاص للفيلم، اليوم، في أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر، ومن المتوقع أن يحضر جميع أبطال الفيلم وعلى رأسهم عصام عمر وطه الدسوقي.

في هذا السياق أطلق صناع الفيلم، إعلانًا ترويجيًا قصيرًا للفيلم، ويكشف عن مواجهة بين البطلين الذين يبدو أنهما يسعيان للتخلص من ورطة.

فيلم “سيكو سيكو” تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن، والآخر لاعب ألعاب فيديو، يتورط كلاهما بمشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة ويحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

الفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، وتضم قائمة أبطاله أيضًا: خالد الصاوي، وباسم سمرة، وعلي صبحي، وتارا عماد، وديانا هشام.

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